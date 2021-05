' Napoli interessato a Enzo Roco del Fatih Karagumruk'

Advertising

calciomercato_m : MERCATO - Fatih Karagumruk, il d.s: 'Enzo Roco? Napoli interessato, è un ottimo profilo' - InterMagazine2 : MERCATO - Fatih Karagumruk, il d.s: 'Enzo Roco? Napoli interessato, è un ottimo profilo' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Fatih Karagumruk, il d.s: 'Enzo Roco? Napoli interessato, è un ottimo profilo' - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Fatih Karagumruk, il d.s: 'Enzo Roco? Napoli interessato, è un ottimo profilo' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Fatih Karagumruk, il d.s: 'Enzo Roco? Napoli interessato, è un ottimo profilo' -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli interessato

Corriere dello Sport.it

? Il nostro rapporto con il calciatore finisce con questa stagione e non abbiamo avuto contatti con gli azzurri. Sappiamo però che qualcuno delha parlato con Emiliano ...Fatih Karagumruk: "Enzo Roco?, qualcuno del club ha parlato con Viviano. Ha forza, tecnica e velocità, ottimo profilo per gli azzurri' Murat Akin, DS del Fatih Karagumruk , è intervenuto a Radio Marte nel corso ...Sull'attaccante Simy, 20 reti in 36 giornate di campionato, si starebbero addensando diversi interessamenti. Nei giorni scorsi un'offerta sarebbe giunta dalla Championship inglese del quale però non s ...Questo il lungo post proprio del diretto interessato, il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione: “Quanti soldi ci vogliono per cacciare a questo?”. Apprendo in queste ore, con sconcerto, del ten ...