"Maradona è stato ucciso": sette persone accusate di omicidio volontario

Tempo di lettura: 2 minuti

sette persone sono state ufficialmente accusate di omicidio volontario nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Diego Armando Maradona. Lo riporta il quotidiano 'La Nacion' che ha appreso la notizia da fonti giudiziarie. I sette dal 31 maggio saranno chiamate a deporre; si tratta degli infermieri Ricardo Omar Almirón e Dahiana Gisela Madrid, il coordinatore Mariano Perroni, il medico che ha stabilito il ricovero domiciliare, Nancy Forlini, lo psicologo Carlos Ungel Díaz, la psichiatra Agustina Cosachov e il neurochirurgo Leopoldo Luque, medico di base di Maradona. Per il reato di cui sono accusati sono previste pene da 8 a 25 anni. Dal rapporto di cui 'La Nacion' ha preso visione, e rilanciato anche da altri media locali, ...

