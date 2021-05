Ma dove sono i liberali (Di giovedì 20 maggio 2021) – Libertà è sinonimo di proprietà. Si è liberi soltanto se si possiede qualcosa, anche solo la casa o la propria vita. I potenti della Terra, per dimostrare di essere i veri liberali, la proprietà se la accaparrano tutta loro. (Ard) Leggi su romadailynews (Di giovedì 20 maggio 2021) – Libertà è sinonimo di proprietà. Si è liberi soltanto se si possiede qualcosa, anche solo la casa o la propria vita. I potenti della Terra, per dimostrare di essere i veri, la proprietà se la accaparrano tutta loro. (Ard)

Advertising

borghi_claudio : Non ci sono notizie incoraggianti dalla prima commissione (dove c'è il decreto 44). Io sono intervenuto in dissenso… - borghi_claudio : Vale la pena di ricordare che essendo rimasta in arancione solo la Valle d'Aosta (e non essendoci alcun volo Roma-A… - vladiluxuria : Riporto questo vecchio tweet di @MarcoRizzoPC dove sono a testa in giù, come a Piazzale Loreto, solo perché non sop… - dustypoems : Quanto mi rilassano i viaggi lunghi in bus, mi siedo metto le cuffie e sono in un non luogo dove tutto è ancora in divenire - __misscarmela : @GassmanGassmann Se proprio proprio non ci riuscite, esiste sempre Youtube dove ci sono tutorial pure su come indossare i calzini -