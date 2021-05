Loredana Lecciso prende chili | tutta la delusione di un esperimento mal riuscito

Leggi su cityroma

(Di giovedì 20 maggio 2021) La compagna di Al Bano Carrisi spiega con amarezza il motivo per cui non è riuscita a risolvere il suo problema. Tra le donne di casa Carrisi, ce n’è una in particolare, che rappresenta il punto di riferimento per il suo uomo, Al Bano. Naturalmente parliamo di, una showgirl che non desiderava altro che vivere una vita spensierata dopo un passato in preda alle delusioni. Ultimamente,sembra essere tornata un attimo indietro nel tempo, quando ansie e paure l’assalivano senza venirne a capo. Eppure il suo intento è quello di trascorrere più tempo in famiglia, per affinare i rapporti con i conviventi, Jasmine e il marito su tutti. La grande famiglia vive nella lussuosa villa di Cellino San Marco, cui ne abbiamo raccontate di bellezze e segreti da perdere il fiato, dalla maestosità e la bellezza. La quarantena ...