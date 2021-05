LIVE F1, GP Monaco 2021 in DIRETTA: Sainz un fulmine, ma va a sbattere. Leclerc fermato dal cambio (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.22 Ora buon passo per Sainz con gomme medie usate. Ha già percorso 19 giri con queste mescole. 12.21 Benissimo la Ferrari in termini di velocità. E’ presto per illudersi, ma le premesse sono buone, anche se preoccupa l’affidabilità, come testimonia l’inconveniente al cambio di Leclerc. 12.21 Al di là dei tempi, sin qui è stata la Red Bull la macchina più veloce, sia con gomme medie sia hard. 12.20 La classifica a 10 minuti dal termine delle FP1: 1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:12.648 3 2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.169 2 3 Pierre GASLY AlphaTauri+0.281 24 Carlos Sainz Ferrari+0.317 4 5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.347 5 6 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.483 4 7 Lando NORRIS McLaren+0.588 3 8 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.084 2 9 Yuki TSUNODA ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.22 Ora buon passo percon gomme medie usate. Ha già percorso 19 giri con queste mescole. 12.21 Benissimo la Ferrari in termini di velocità. E’ presto per illudersi, ma le premesse sono buone, anche se preoccupa l’affidabilità, come testimonia l’inconveniente aldi. 12.21 Al di là dei tempi, sin qui è stata la Red Bull la macchina più veloce, sia con gomme medie sia hard. 12.20 La classifica a 10 minuti dal termine delle FP1: 1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:12.648 3 2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.169 2 3 Pierre GASLY AlphaTauri+0.281 24 CarlosFerrari+0.317 4 5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.347 5 6 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.483 4 7 Lando NORRIS McLaren+0.588 3 8 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.084 2 9 Yuki TSUNODA ...

SkySportF1 : ? Sessione già finita per Leclerc (?? -40’ #FP1) ?? Sainz leader con le Mercedes vicine Il LIVE ?… - XtianDomingo_ : RT @SkySportF1: ? Sessione già finita per Leclerc (?? -40’ #FP1) ?? Sainz leader con le Mercedes vicine Il LIVE ? - PaoloBMb70 : RT @SkySportF1: ? Sessione già finita per Leclerc (?? -40’ #FP1) ?? Sainz leader con le Mercedes vicine Il LIVE ? - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica dopo 30 minuti #PL1 #FP1 #MonacoGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica dopo 30 minuti #PL1 #FP1 #MonacoGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… -