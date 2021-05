L’ape | operosa e glamour

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 20 maggio 2021) Emblema di operosità, di rinnovamento e di eterna rinascita, l’ape, il 20 maggio di ogni anno, viene celebrata nella sua Giornata Mondiale. Questo insetto, con il corpo a strisce gialle e nere, è sopravvissuto a svariati cambiamenti climatici, scampando persino l’era glaciale. E l’ecosistema deve ringraziarlo, non solo per l’elaborazione del miele ma anche perché gli impollinatori come esso svolgono in natura un ruolo vitale nella regolazione ambientale.