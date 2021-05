Inter | Zhang chiude l' accordo con Oaktree | ' Visione comune'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Inter Zhang

MILANO - Boccata d'aria per l'in seguito all'ufficialità della chiusura dell'accordo per il finanziamento con Oaktree . A seguito di un processo di due diligence e con una comune visione a lungo termine del progetto è stata ...potrà così saldare gli oneri e rimanere al comando dell'. LA NOTA ? "A seguito di un processo di due diligence e con una comune visione a lungo termine del progetto, è stata finalizzata ...In arrivo dalla società americana 250 milioni di euro che serviranno per convincere Conte a restare e pagare gli stipendi ...L'Inter ha ricevuto il finanziamento del fondo americano Oaktree: i dettagli sulle cifre e le conseguenze per il presidente Zhang ...