Il Ravenna Festival a Cervia, da Elio a Neri Marcoré
Un passato illustre, la vitalità di una cittadina della Riviera, la vocazione multidisciplinare di un Festival il cui sguardo abbraccia il territorio e tante storie da raccontare, in parole e in ...

Ultime Notizie dalla rete : Ravenna Festival Il Ravenna Festival a Cervia, da Elio a Neri Marcoré Anche quest'anno Ravenna Festival fa tappa a Cervia - Milano Marittima con 'Il Trebbo in musica 2.0', anzi 2.1, visto che la rassegna creata ad hoc per la città del sale è alla seconda edizione. In ...

I viaggi nell'aldilà di Dante e Maometto: due mondi a confronto all'Università dell'Insubria Intervengono : Domenico de Martino , filologo dantesco e direttore artistico del Festival Dante2021 di Ravenna, e Giuseppe Mansur Baudo della Comunità religiosa islamica italiana. Conclude la ...

Ravenna Festival 2021 nel segno di Dante. Ecco il programma Connessi all'Opera Ravenna Festival a Cervia: arriva “Il Trebbo in musica 2.1” Dove idee, culture, prospettive e soprattutto persone si incontrano, là è il trebbo. In romagnolo, trébb è una riunione fra amici, un incontro, una veglia; un’occasione sociale che sa farsi intellettu ...

Il Ravenna Festival a Cervia, da Elio a Neri Marcoré Un passato illustre, la vitalità di una cittadina della Riviera, la vocazione multidisciplinare di un Festival il cui sguardo abbraccia il territorio e tante storie da raccontare, in parole e in music ...

