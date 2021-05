Hai delle fragole a casa e sei a corto di idee? Prova questa torta strepitosa, un tripudio di sapori (Di giovedì 20 maggio 2021) Il dolce strepitoso perfetto da consumare in questo periodo: si tratta della torta soffice alle fragole, un tripudio di gusto e sapore che ti conquisterà al primo morso. Il dolce che stavi cercando perfetto per questo periodo di primi caldi è la torta soffice alle fragole un dessert semplice ideale da servire a fine pasto L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 20 maggio 2021) Il dolce strepitoso perfetto da consumare in questo periodo: si tratta dellasoffice alle, undi gusto e sapore che ti conquisterà al primo morso. Il dolce che stavi cercando perfetto per questo periodo di primi caldi è lasoffice alleun dessert semplice ideale da servire a fine pasto L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

fabfazio : A te caro Franco, con il cuore colmo di tristezza dedico il mio silenzio nel ricordo delle emozioni e dei sorrisi c… - vladiluxuria : Quando non ho visto una sua intervista o un suo messaggio dopo la morte di Milva avevo già capito che stava molto m… - erTwitto : @teoxandra Scherzi a parte, non hai ancora capito i danni delle religioni in 73 anni di scontri in Palestina?! Perc… - SWM_AceOfSpades : @nicolatosti1 @Z132tGiorgio @MMmarco0 Non ti viene in mente che l'Australia è un isola? Hanno chiuso tutti gli ingr… - piuttostomale : ciao stefania, qui hai delle fan #ESC2021 -