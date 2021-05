Fatture per operazioni inesistenti: sequestro per cooperativa di trasporti cilentana (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiVallo della Lucania (Sa) – Su disposizione della Procura della Repubblica, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha eseguito un sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, per oltre 490mila euro, nei confronti di una cooperativa di trasporti del Cilento e del suo legale rappresentante, indagato per reati di natura tributaria. Il provvedimento è stato emesso al termine di un’indagine di polizia giudiziaria volta ad appurare un presunto giro di Fatture false da alcune società della Piana del Sele per fini di evasione fiscale. I militari della Tenenza di Vallo della Lucania, nel corso degli approfondimenti, sono risaliti a un’impresa di Salento che, negli anni compresi tra il 2014 e il 2016, aveva contabilizzato costi molto significativi, apparentemente ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiVallo della Lucania (Sa) – Su disposizione della Procura della Repubblica, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha eseguito unpreventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, per oltre 490mila euro, nei confronti di unadidel Cilento e del suo legale rappresentante, indagato per reati di natura tributaria. Il provvedimento è stato emesso al termine di un’indagine di polizia giudiziaria volta ad appurare un presunto giro difalse da alcune società della Piana del Sele per fini di evasione fiscale. I militari della Tenenza di Vallo della Lucania, nel corso degli approfondimenti, sono risaliti a un’impresa di Salento che, negli anni compresi tra il 2014 e il 2016, aveva contabilizzato costi molto significativi, apparentemente ...

