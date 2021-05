Eurovision Song Contest 2021, quali tra i primi 10 finalisti sembrano più temibili contro i Maneskin (Di giovedì 20 maggio 2021) L’Eurovision Song Contest 2021 è ormai avviato. Come da programma, la prima serata delle semifinali ha selezionato i primi dieci finalisti che accedono alla serata di sabato 22 maggio. Dei sedici cantanti, sono stati selezionati dieci finalisti grazia al voto combinato di televoto (50%) e voto delle giurie nazionali (50%). Tra i primi dieci finalisti, si è fatto notare il ritmo da discoteca del gruppo lituano The Roop (non per niente la canzone si intitola Discoteque). Sono da tenere d’occhio anche le cantanti Elena Tsagrinou di Cipro e Efendi dell’Azerbaijan: le loro movenze durante le performance, rispettivamente con il brano El Diablo e Mata Hari sono la quota sexy dell’ESC 2021. L’hanno spuntata anche gli ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 20 maggio 2021) L’è ormai avviato. Come da programma, la prima serata delle semifinali ha selezionato idieciche accedono alla serata di sabato 22 maggio. Dei sedici cantanti, sono stati selezionati diecigrazia al voto combinato di televoto (50%) e voto delle giurie nazionali (50%). Tra idieci, si è fatto notare il ritmo da discoteca del gruppo lituano The Roop (non per niente la canzone si intitola Discoteque). Sono da tenere d’occhio anche le cantanti Elena Tsagrinou di Cipro e Efendi dell’Azerbaijan: le loro movenze durante le performance, rispettivamente con il brano El Diablo e Mata Hari sono la quota sexy dell’ESC. L’hanno spuntata anche gli ...

