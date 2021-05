E’ ufficiale | Ludovico Tersigni è il nuovo conduttore di X Factor

(Di giovedì 20 maggio 2021) Dopo le indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi, Xufficializza il passaggio di testimone tra Cattelan e l’attoreL’attoresarà ilpresentatore di X. La notizia, dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, è stata ufficializzata sui canali social dello show targato Sky. L’addio di Cattelan e il passaggio di testimone Verso la fine dello scorso Dicembre, fu lo stesso Cattelan ad annunciare che la sua esperienza presso il celebre talent show musicale era giunta al termine.“ ho fatto un viaggio molto bello negli ultimi 10 anni, è il momento di voltare pagina. Non è la fine di questo programma, è soltanto la fine di un periodo della mia vita. È la fine di un libro che mi è piaciuto tanto sfogliare in questi ...

