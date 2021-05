Dal 7 giugno nuove zone bianche? Ecco quali sono (Di giovedì 20 maggio 2021) Se nel frattempo i contagi non andranno a peggiorare, potrebbero essere sei le regioni che dal 7 giugno passeranno in zona bianca. Questo emerge dalla cabina di regia presieduta dal Presidente Mario Draghi, a cui ha partecipato anche il CTS. Secondo la road map che si sta discutendo, dal primo giugno potrebbero entrare in zona bianca Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna, a queste regioni si aggiungerebbero il 7 giugno Abruzzo, Veneto e Liguria. La condizione necessaria per entrare in zona bianca è che il trend dei contagi e delle ospedalizzazioni non vada a peggiorare. Zona bianca, cosa si potrà fare e le regioni interessate In zona bianca cadono quasi tutte le restrizioni legate all’emergenza coronavirus: restano in vigore le regole sul distanziamento sociale e l’uso delle mascherine. I negozi e i ristoranti riapriranno ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 20 maggio 2021) Se nel frattempo i contagi non andranno a peggiorare, potrebbero essere sei le regioni che dal 7passeranno in zona bianca. Questo emerge dalla cabina di regia presieduta dal Presidente Mario Draghi, a cui ha partecipato anche il CTS. Secondo la road map che si sta discutendo, dal primopotrebbero entrare in zona bianca Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna, a queste regioni si aggiungerebbero il 7Abruzzo, Veneto e Liguria. La condizione necessaria per entrare in zona bianca è che il trend dei contagi e delle ospedalizzazioni non vada a peggiorare. Zona bianca, cosa si potrà fare e le regioni interessate In zona bianca cadono quasi tutte le restrizioni legate all’emergenza coronavirus: restano in vigore le regole sul distanziamento sociale e l’uso delle mascherine. I negozi e i ristoranti riapriranno ...

