Da Felipe Melo a Enzo Perez: quando i giocatori di movimento finiscono in porta (Di giovedì 20 maggio 2021) Sostituzioni finite e portiere che lascia il campo: quando i giocatori di movimento finiscono tra i pali. Leggi su 90min (Di giovedì 20 maggio 2021) Sostituzioni finite e portiere che lascia il campo:ditra i pali.

Advertising

DottorStrowman2 : @FrankDeSboer Ma diocane non c'è nessuno che gli entra tipo Felipe Melo vs Biglia? Però direttamente nell'occhio - AncelottiIl : @Vx_B08 @salpaladino Giustamente riempito di insulti per aver espresso il proprio pensiero? Del Piero è la Juventus… - incognitarvo : RT @Kobeesque: Uno piú stupido di brozovic l'abbiamo mai avuto in squadra? Cassano e Felipe melo per me sono dei geni in confronto - Kobeesque : Uno piú stupido di brozovic l'abbiamo mai avuto in squadra? Cassano e Felipe melo per me sono dei geni in confronto - pirulino_18 : @Gazzetta_it @SebVernazza Con i Felipe melo, Medel e Murillo di turno questo pagliaccio sarebbe a terra per un moti… -