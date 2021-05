Ciccio Graziani | chi è la moglie?

(Di giovedì 20 maggio 2021), nome storico del calcio italiano, è sposato da molti anni con Susanna Governini, sua compagna di vita, che lo ha anche reso padre di due figli. Susanna Governini è la consorte difindalla giovanissima età: i due infatti sono convolati a nozze oltre 46 anni fa, e da allora non si sono mai separati. Susanna, che è più giovane di due anni del marito, non è un personaggio pubblico e della sua vita personale si sa molto poco. La coppia ha dato i natali a Valentina e Gabriele: quest’ultimo, ex calciatore professionista è arrivato a giocare in Serie B, ed ha legato il proprio nome al Mantova, essendone diventato il primatista in termini di reti. L'articolo proviene da Puglia24News.it.

