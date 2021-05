Cena con delitto 2: Kate Hudson entra a far parte del cast (Di giovedì 20 maggio 2021) L'attrice Kate Hudson è entrata a far parte del cast dell'atteso Cena con delitto 2, il sequel che verrà diretto da Rian Johnson. Cena con delitto 2 avrà tra i suoi protagonisti anche l'attrice Kate Hudson, l'arrivo più recente nel cast dell'atteso progetto che verrà prodotto per Netflix. La piattaforma di streaming ha investito ben 400 milioni di dollari pur di avere i diritti per i prossimi due capitoli delle indagini del detective interpretato da Daniel Craig, Benoit Blanc. Le riprese del primo dei due sequel di Cena con delitto previsti si svolgeranno in Grecia e Rian Johnson è coinvolto come regista, sceneggiatore e produttore del progetto. ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 20 maggio 2021) L'attriceta a fardeldell'attesocon2, il sequel che verrà diretto da Rian Johnson.con2 avrà tra i suoi protagonisti anche l'attrice, l'arrivo più recente neldell'atteso progetto che verrà prodotto per Netflix. La piattaforma di streaming ha investito ben 400 milioni di dollari pur di avere i diritti per i prossimi due capitoli delle indagini del detective interpretato da Daniel Craig, Benoit Blanc. Le riprese del primo dei due sequel diconprevisti si svolgeranno in Grecia e Rian Johnson è coinvolto come regista, sceneggiatore e produttore del progetto. ...

Advertising

MediasetPlay : Pronti? Raggiungiamo i 10.000 tweet con l'hashtag #IlaryacenaconJedà per avere a cena la coppia che tutti aspettiam… - GrandeOrienteit : #Ambiente. “Possiamo salvare il mondo prima di cena”, parola di #JonathanSafranFoer che racconta, con straordinario… - sleepingvlover : RT @sononatanera: Maria a cena con Sangiovanni, Giulia e Deddy ci ricorda chi è stato accolto sotto l’ala mariana. Per gli altri non ci sar… - Stefani33467457 : RT @antoninodorazio: Buona cena con pasta fatta in casa ???? - gaetanostaglian : Capocollo di Martina Franca con Burratina di Andria... Cena a Bari?? -