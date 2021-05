Ben tornato Re Giorgio! (Di giovedì 20 maggio 2021) La sfilata di Giorgio Armani torna in presenza di pubblico. Niente più streaming, gli addetti ai lavoro potranno finalmente vedere dal vivo le prossime collezioni. Si parte il 21 giugno con l’uomo primavera estate 2022 a Milano e si continua con l’Alta Moda Giorgio Armani Privè il 6 luglio a Parigi. X Un segnale di miglioramento che rende felice sia il fashion system sia i numerosi fan della casa di moda italiana. La collezione Giorgio Armani Privé primavera estate 2021 guarda le foto Giorgio sempre il primo A Febbraio 2021, a inizio pandemia, durante la Milano Fashion Week il gruppo Armani ... Leggi su iodonna (Di giovedì 20 maggio 2021) La sfilata di Giorgio Armani torna in presenza di pubblico. Niente più streaming, gli addetti ai lavoro potranno finalmente vedere dal vivo le prossime collezioni. Si parte il 21 giugno con l’uomo primavera estate 2022 a Milano e si continua con l’Alta Moda Giorgio Armani Privè il 6 luglio a Parigi. X Un segnale di miglioramento che rende felice sia il fashion system sia i numerosi fan della casa di moda italiana. La collezione Giorgio Armani Privé primavera estate 2021 guarda le foto Giorgio sempre il primo A Febbraio 2021, a inizio pandemia, durante la Milano Fashion Week il gruppo Armani ...

