Anna Pettinelli tornerà per Amici 21? Ecco le sue parole in merito (Di giovedì 20 maggio 2021) Anna Pettinelli ad Amici 21? Quella che si è appena conclusa è stata una delle edizioni di Amici di Maria De Filippi più amate e seguite di sempre. Il talent, specie durante la fase Serale, ha raggiunto degli ascolti pazzeschi, soddisfacendo a pieno le aspettative dei vertici Mediaset. Anche i professori, tra cui Anna Pettinelli, L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 20 maggio 2021)ad21? Quella che si è appena conclusa è stata una delle edizioni didi Maria De Filippi più amate e seguite di sempre. Il talent, specie durante la fase Serale, ha raggiunto degli ascolti pazzeschi, soddisfacendo a pieno le aspettative dei vertici Mediaset. Anche i professori, tra cui, L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

StraNotizie : Anna Pettinelli su Aka7even: “Lo sapevamo che non avrebbe vinto, ce lo siamo detti” - zazoomblog : Anna Pettinelli su Aka7even: “Lo sapevamo che non avrebbe vinto ce lo siamo detti” - #Pettinelli #Aka7even:… - cidiclara : anna pettinelli super diplomatica e gentile nelle interviste. sembra una persona nuova.......chissà perchè - BITCHYFit : Anna Pettinelli su Aka7even: “Lo sapevamo che non avrebbe vinto, ce lo siamo detti” - zazoomblog : Amici 20 Anna Pettinelli su Giulia: “Secondo me ha vinto la migliore” - #Amici #Pettinelli #Giulia: #“Secondo -