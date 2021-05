(Di giovedì 20 maggio 2021) La qualificazione in Champions League del Napoli passa per Verona. Lo stesso Hellas Verona che, con la sconfitta inflitta agli azzurri all’andata, determinò la rottura definitiva trae De. I contatti tra il patron e gli altriiniziarono proprio dopo la debacle contro i gialloblu. Il Corriere del Mezzogiorno torna a parlare proprio di quei contatti avvenuti ormai quattro mesi fa. Il quotidiano svela un retroscena non da poco. Se è vero, infatti, che la trattativa con Luciano Spalletti ha preso vita dopo quella nefasta sconfitta, pare vero anche che Maxabbia difeso. Addirittura, secondo il Corriere, Mago Max avrebbe consigliato ad ADL di

Advertising

zazoomblog : Allegri-De Laurentiis il mister consigliò di blindare Gattuso - #Allegri-De #Laurentiis #mister - Cioffo_ : RT @infoitsport: SPORTITALIA - Napoli: solo il Real può soffiare Allegri a De Laurentiis. Juventus defilata - infoitsport : Venerato: 'De Laurentiis ha chiesto ufficialmente ad Allegri di allenare il Napoli' - infoitsport : Sky - Allegri è il sogno di De Laurentiis, tutto dipende dal Real Madrid - infoitsport : Contatto tra De Laurentiis e Allegri, richiesta ufficiale del presidente -

Ultime Notizie dalla rete : Allegri Laurentiis

Il presidente ha parlato con Spalletti,, Benitez, Fonseca. C'è spazio anche per Simone ...stagione? La Gazzetta dello Sport considera remota la possibilità di un ripensamento di De, ...Ma non è ancora detta l'ultima parola peral Napoli, visto che Desi è messo ad attendere ma senza restare a mani vuote. Secondo Ciro Venerato a il presidente azzurro ha ...Aurelio De Laurentiis non ha sciolto ancora le riserve su quello che potrebbe essere il nuovo tecnico del Napoli.Il Napoli ritrova il Verona. All'andata il ko per 3-1 poteva costare caro a Gattuso. Ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ...