Traffico Roma del 19-05-2021 ore 17:30 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Luceverde Roma buona serata Simona cercare ben trovati a questo appuntamento Traffico intenso con code tra la circonvallazione Clodia e Lungotevere Cadorna disagi in direzione ponte Milvio Tor di Quinto sulla tangenziale incolonnamenti dalla zona di Ponte Milvio Abbiamo difficoltà di circolazione fino a via dei Campi Sportivi in via della Pineta Sacchetti verso via Battistini ripercussioni a causa di un restringimento della carreggiata in via Labicana Traffico rallentato verso Viale Manzoni zona di San Giovanni con rallentamenti tra via La Spezia e viale Castrense in coda il Traffico sulla Appia Pignatelli disagi all’altezza di via dell’Almone incidente Invece sul tratto Urbano dell’a24 in direzione del raccordo ripercussioni tra la tangenziale è l’uscita per via Fiorentini e per i dettagli di queste di altre notizie ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 19 maggio 2021) Luceverdebuona serata Simona cercare ben trovati a questo appuntamentointenso con code tra la circonvallazione Clodia e Lungotevere Cadorna disagi in direzione ponte Milvio Tor di Quinto sulla tangenziale incolonnamenti dalla zona di Ponte Milvio Abbiamo difficoltà di circolazione fino a via dei Campi Sportivi in via della Pineta Sacchetti verso via Battistini ripercussioni a causa di un restringimento della carreggiata in via Labicanarallentato verso Viale Manzoni zona di San Giovanni con rallentamenti tra via La Spezia e viale Castrense in coda ilsulla Appia Pignatelli disagi all’altezza di via dell’Almone incidente Invece sul tratto Urbano dell’a24 in direzione del raccordo ripercussioni tra la tangenziale è l’uscita per via Fiorentini e per i dettagli di queste di altre notizie ...

