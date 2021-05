Tesla, Microstrategy, Square: in pesante perdita le società che hanno comprato Bitcoin (Di mercoledì 19 maggio 2021) (Teleborsa) – Si muove in profondo rosso Tesla Motors, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,20% sui valori precedenti. Aggressivo avvitamento anche per Square, che tratta in perdita del 3,97% sui valori precedenti. Fa ancora peggio Microstrategy, che mostra un -10,95%. Queste tre aziende hanno in comune il fatto di aver attuato importanti investimenti in crypto assets nell’arco dell’ultimo anno e di essere state tra le più grandi società a tessere le lodi del Bitcoin. Soltanto pochi giorni fa – quando il Bitcoin aveva già perso terreno rispetto ai massimi, ma non era ancora crollato – il CFO di Square aveva dichiarato: “Non abbiamo piani per effettuare ulteriori acquisti (di Bitcoin, ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 19 maggio 2021) (Teleborsa) – Si muove in profondo rossoMotors, che è in forte flessione, mostrando unadel 4,20% sui valori precedenti. Aggressivo avvitamento anche per, che tratta indel 3,97% sui valori precedenti. Fa ancora peggio, che mostra un -10,95%. Queste tre aziendein comune il fatto di aver attuato importanti investimenti in crypto assets nell’arco dell’ultimo anno e di essere state tra le più grandia tessere le lodi del. Soltanto pochi giorni fa – quando ilaveva già perso terreno rispetto ai massimi, ma non era ancora crollato – il CFO diaveva dichiarato: “Non abbiamo piani per effettuare ulteriori acquisti (di, ...

