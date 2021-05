Tennis: Atp Lione, Musetti ai quarti (Di mercoledì 19 maggio 2021) Lione, 19 mag. - (Adnkronos) - Lorenzo Musetti approda ai quarti di finale del torneo Atp 250 di Lione (terra, montepremi 419.470 euro). Il 19enne toscano, numero 88 del mondo, sconfigge il ventenne statunitense Sebastian Korda, numero 65 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 1-6, 6-4 in poco più di due ore. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021), 19 mag. - (Adnkronos) - Lorenzoapproda aidi finale del torneo Atp 250 di(terra, montepremi 419.470 euro). Il 19enne toscano, numero 88 del mondo, sconfigge il ventenne statunitense Sebastian Korda, numero 65 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 1-6, 6-4 in poco più di due ore.

