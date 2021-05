Striscia la Notizia | nel programma di Marzullo inquadrati i gioielli realizzati dalla regista Caldonazzo Pubblicità occulta?

(Di mercoledì 19 maggio 2021), Milleeunlibroneldi Gigilafa le pulci al giornalista delle domande rompicapo e alla sua trasmissione Milleeunlibro – Scrittori in tv. Nello spazio notturno di Rai1 – ha evidenziato il tg satirico – verrebbero infatticon frequenza alcuniindossati dalle attrici ospiti edel medesimo, Patrizia, detta Papy. Tra i casi portati all’attenzione da, quello dell’ospitata di Sabina Guzzanti, che aveva sfoggiato una collana di “Papy”– sorella della showgirl Nathalie – in ...

Pubblicità occulta nel programma di Gigi Marzullo? Striscia la Notizia fa le pulci al giornalista delle domande rompicapo e alla sua trasmissione Milleeunlibro – Scrittori in tv. Nello spazio notturno ...