Soffrono di ipercolesterolemia circa 15mila veneti

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 maggio 2021) (Adnkronos) - I pazienti non a target terapeutico nonostante l'aderenza ad un trattamento con statine ad alta potenza sono1.600 Padova, 19 maggio 2021 - Il colesterolo è un fattore di rischio per le malattie cardiovascolari. Le terapie attuali sono strumenti terapeutici efficaci - le statine sono pietre miliari nelle terapie dei pazienti a rischio cardiovascolare e rappresentano la prima scelta di terapia nei pazienti affetti dafamiliare – ma purtroppo spesso c'è la necessità di ottenere un ulteriore riduzione per raggiungere i target ormai stringenti, in particolare per alcune popolazione. I dati attuali stimano una prevalenza dell'eterozigote familiare tra 1 persona su200-500 (174mila persone in Italia quindi15.000 in Veneto). Tra questi non in grado di tollerare ...