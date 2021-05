Snam, primo test per acciaio green con uso di gas e idrogeno (Di mercoledì 19 maggio 2021) Si è tenuto a Rho (Milano), nello stabilimento Forgiatura A. Vienna del gruppo Giva, il primo test a livello globale di utilizzo di una miscela di gas naturale e idrogeno al 30% nei processi di ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 maggio 2021) Si è tenuto a Rho (Milano), nello stabilimento Forgiatura A. Vienna del gruppo Giva, ila livello globale di utilizzo di una miscela di gas naturale eal 30% nei processi di ...

Ultime Notizie dalla rete : Snam primo Snam, primo test per acciaio green con uso di gas e idrogeno - Ultima Ora Agenzia ANSA SNAM/ Rina e Giva testano mix gas naturale e idrogeno nella lavorazione dell’acciaio Questa sperimentazione è una tappa propedeutica alla progressiva introduzione di idrogeno a zero emissioni, prima in blending con il gas naturale e poi in forma pura, in alcuni processi di produzione ...

