Sabatini fissa il percorso | ' Con un Recovery plan così sbilanciato ora progetti insieme a Umbria e Abruzzo'

(Di mercoledì 19 maggio 2021) ANCONA - Snellire la struttura, fare massa critica e soprattutto aumentare gli interventi economici in favore delle imprese: sono gli obiettivi raggiunti in due anni dalla Camera di Commercio unica, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sabatini fissa

corriereadriatico.it

'Obiettivi che, con l'impatto della pandemia, non si sarebbero potuti raggiungere senza una Camera a perimetro regionale', dice Gino, che ieri è stato l'ispiratore dell'aggregazione e che ...Il format inventato da Gaetano Alaimo e proposto con la conduzionedi Gaetano Alaimo ed ... già tanti quelli venuti a trovarci e intervistati (da Vittorio Sgarbi a Nadia Bengala e Alice, ...ANCONA - Snellire la struttura, fare massa critica e soprattutto aumentare gli interventi economici in favore delle imprese: sono gli obiettivi raggiunti in due anni dalla Camera di Commercio unica,..ANCONA - Il Consiglio dei ministri ha approvato le nuove norme anti Covid e anche nelle Marche da oggi il coprifuoco slitta alle 23, dal 7 giugno alle 24 per poi sparire il 21 giugno. Dal ...