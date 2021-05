Ratchet & Clank | Rift Apart per PS5 in futuro anche su PC? Insomniac smentisce i recenti rumor

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ratchet &

Oltre all'incredibile arsenale di armi,(e di conseguenza Rivet) avrà a disposizione nuove mosse da utilizzare dentro e fuori dai combattimenti. Il FendiLink vi permetterà di spostarvi in un ...La scena finale infatti annuncia& Clank: Rift Apart come una 'esclusiva console' e non un gioco legato per sempre solo a PlayStation 5. L'uscita su Steam dunque potrebbe non essere così ...L'ultimo trailer di Ratchet & Clank: Rift Apart per PS5 suggerisce una potenziale versione PC in futuro, ma Insomniac smentisce.Insomniac Games ha pubblicato un nuovo trailer di Ratchet & Clank: Rift Apart intitolato Weapons & Traversal. Ratchet & Clank: Rift Apart arriverà l'11 giugno in esclusiva PlayStation 5. Avete letto i ...