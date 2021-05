Quirinale | Letta | ' L' elezione è lontana | ora continuità di governo'

(Di mercoledì 19 maggio 2021) 'Gennaio è talmente lontano che non sono in grado di dire in questo momento' cosa accadrà in occasione delladel presidente della Repubblica. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico, ...

ANSA Nuova Europa

'Gennaio è talmente lontano che non sono in grado di dire in questo momento' cosa accadrà in occasione della elezione del presidente della Repubblica. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico, aggiungendo: 'Quello che è certo è che questo governo deve essere fondamentalmente l'esecutivo del delivery, l'esecutivo che consegna. Il concetto essenziale che noi auspichiamo è la continuità ...Proprio Salvini è diventato il bersaglio prediletto di Enrico. Guardando i sondaggi e ... La partita delsi avvicina. Mattarella ha ribadito che tra otto mesi il suo incarico termina. C'..."Gennaio è talmente lontano che non sono in grado di dire in questo momento" cosa accadrà in occasione della elezione del presidente della Repubblica. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, a ..."Il mio è un lavoro impegnativo, ma tra otto mesi il mio incarico termina. Tra qualche mese potrò riposarmi". Lo ha detto Sergio Mattarella ...