Positiva, scappa per evitare l’arresto, 44enne a Rebibbia (Di mercoledì 19 maggio 2021) Acciuffata sul treno a Rona di ritorno dalla Toscana dove si sarebbe rifugiata per sfuggire al carcere in seguito a una condanna per estorsione passata definitiva come deciso dalla Corte di Cassazione che aveva confermato per lei e il marito sei anni di reclusione. Trasferita in carcere a Rebibbia B.A., 44enne paganese, denunciata anche per diffusione di epidemia perchè avrebbe violato l’isolamento domiciliare dopo la positività al coronavirus. A stringergli le manette ai polsi gli agenti della Polizia di Stato che l’hanno rintraccia su un treno proveniente da Firenze. Lei e suo marito, B.G. di 50 anni, erano destinatari di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri: sei gli anni di reclusione che i due coniugi, entrambi di Pagani, dovevano scontare per il reato di estorsione commessa in concorso. Il ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 19 maggio 2021) Acciuffata sul treno a Rona di ritorno dalla Toscana dove si sarebbe rifugiata per sfuggire al carcere in seguito a una condanna per estorsione passata definitiva come deciso dalla Corte di Cassazione che aveva confermato per lei e il marito sei anni di reclusione. Trasferita in carcere aB.A.,paganese, denunciata anche per diffusione di epidemia perchè avrebbe violato l’isolamento domiciliare dopo la positività al coronavirus. A stringergli le manette ai polsi gli agenti della Polizia di Stato che l’hanno rintraccia su un treno proveniente da Firenze. Lei e suo marito, B.G. di 50 anni, erano destinatari di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri: sei gli anni di reclusione che i due coniugi, entrambi di Pagani, dovevano scontare per il reato di estorsione commessa in concorso. Il ...

Advertising

infoitinterno : Positiva al Coronavirus per sfuggire all'arresto viola isolamento e scappa in treno in Toscana - Terzobinarioit : Positiva scappa in Toscana dall'isolamento e dall'arresto: presa dalla Polizia Esposizione - salernonotizie : Positiva al Covid scappa per evitare arresto, presi coniugi salernitani - OnlineAletheia : Toscana, positiva al Covid scappa da Roma per evitare arresto. Presa - 79_Alessio : RT @romatoday: Positiva al Coronavirus per sfuggire all'arresto viola isolamento e scappa in treno in Toscana -