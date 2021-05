(Di mercoledì 19 maggio 2021) Attimi di, adquando una banda di ladri ha preso d’assalto lein via XXI Aprile. Nello specifico la banda ha tentato di scassinare il postamat cittadino con la tecnica della ‘’: a bordo di una Land Rover Discovery, inserendo la retromarcia, hanno colpito lo sportello Atm.ad: la ricostruzione00:30 circa è scattato l’allarme delle; i ladri però, che erano sul punto di ritentare, sono stati immediatamente costretti alla fuga per l’arrivo di una pattuglia. I Carabinieri della Stazione Locale, infatti, stavano sorvegliando il territorio e – sentito l’allarme – si sono precipitati...

Advertising

CorriereCitta : Paura ad Ardea, furto con spaccata alle Poste nella notte: ecco cos’è successo -

Ultime Notizie dalla rete : Paura Ardea

Il Corriere della Città

Dai commenti dei residenti è evidente la, tant'è che c'è chi addirittura ha l'ansia di uscire di casa con il proprio bambino per fare una passeggiata. Quello del video non sembrerebbe essere un ...Nella ripresa la gara è scesa un po' di ritmo, per noi era la terza partita in sette giorni, per loro può essere subentrata un po' didopo il gol preso a tempo scaduto ad. A questo punto ...Il cane è stato sbranato mentre il padrone è stato morso profondo alla mano: sul posto gli agenti della Polizia Locale ...