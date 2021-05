Mattarella esclude un secondo mandato | «Sono vecchio | tra otto mesi potrò riposare» – Il video

(Di mercoledì 19 maggio 2021) «e il mio lavoro è impegnativo, ma tra qualche meseriposarmi». A meno di un anno dalla fine del suo, il presidente della Repubblica Sergiodi fatto l’ipotesi di unincarico al Quirinale. «Quando mi hanno eletto mipreoccupato perché sapevo quanto era impegnativo il compito», ha detto il capo dello Stato ai bambini dell’Istituto Comprensivo Fiume Giallo – Scuola Primaria “Geronimo Stilton”. «Due cose mi hanno aiutato», ha proseguito, «ho ottimi collaboratori, ma soprattutto il fatto che in Italia, in base alla Costituzione, le decisionidistribuite tra tanti organi. Il presidente della Repubblica deve conoscere tutti, seguire tutti per poter ...

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella esclude

... è stato firmato dal Capo dello Stato, Sergio, e pubblicato ieri sera in Gazzetta ... dal 15 giugno sarà obbligatorio anche per partecipare a feste e banchetti di nozze e non siil ...Sergionuovamente l'ipotesi di un secondo mandato al Quirinale. Quando mi hanno eletto 'mi sono preoccupato perché sapevo quanto era impegnativo il compito. Ma due cose mi hanno aiutato: ...Il presidente in una scuola romana per la presentazione del ‘Mio Diario’, realizzato dalla Polizia di Stato: “Uguaglianza diritto principale della Carta” ..."Sono vecchio tra qualche mese potrò riposarmi”, ha detto il Capo dello Stato parlando con degli alunni di una scuola primaria di Roma ...