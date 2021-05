Mattarella chiude al secondo mandato: “Sono vecchio, tra 8 mesi voglio riposare” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nonostante i numerosi attestati di stima ricevuti nel corso degli ultimi mesi, non ci sarà nessun Mattarella bis al Quirinale. La notizia arriva direttamente dalla voce del Presidente della Repubblica che, durante una visita in una scuola primaria della Capitale, ha detto che tra otto mesi (dopo sette anni alla guida dello Stato) potrà riposarsi. Mattarella ha detto che tra otto mesi vorrà riposarsi, addio al Quirinale “Quando mi hanno eletto al Quirinale mi Sono preoccupato perché sapevo quanto era impegnativo il compito – ha detto Sergio Mattarella rivolgendosi ai giovani studenti -. Ma due cose mi hanno aiutato: ho ottimi collaboratori ma soprattutto il fatto che in Italia in base alla Costituzione non c’è un solo organo che decide ma le decisioni ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nonostante i numerosi attestati di stima ricevuti nel corso degli ultimi, non ci sarà nessunbis al Quirinale. La notizia arriva direttamente dalla voce del Presidente della Repubblica che, durante una visita in una scuola primaria della Capitale, ha detto che tra otto(dopo sette anni alla guida dello Stato) potrà riposarsi.ha detto che tra ottovorrà riposarsi, addio al Quirinale “Quando mi hanno eletto al Quirinale mipreoccupato perché sapevo quanto era impegnativo il compito – ha detto Sergiorivolgendosi ai giovani studenti -. Ma due cose mi hanno aiutato: ho ottimi collaboratori ma soprattutto il fatto che in Italia in base alla Costituzione non c’è un solo organo che decide ma le decisioni ...

Advertising

Moixus1970 : RT @SBidimedia: ?? Sondaggio Demopolis ?? ?? Mattarella e Draghi in cima alla classifica della fiducia ?? Chiude il podio Conte ???? https://t.c… - SBidimedia : ?? Sondaggio Demopolis ?? ?? Mattarella e Draghi in cima alla classifica della fiducia ?? Chiude il podio Conte ????… - IeeeMatteo : #14maggio mancano solo le puttanate di #Mattarella agli stati generali della natalità, così per chiude il cerchio… - returnofthema13 : RT @TIZIANAPOESIA: Mattarella lo nomina cavaliere e la Rai chiude il programma del figlio - TIZIANAPOESIA : Mattarella lo nomina cavaliere e la Rai chiude il programma del figlio -