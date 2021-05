L’ora delle scelte in Forza Italia: nominati i coordinatori in tutte le province (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSentito il coordinatore nazionale Antonio Tajani, il coordinatore regionale campano di Forza Italia Domenico De Siano ha ufficializzato i nomi dei responsabili provinciali del partito in Campania. Ecco i nomi: Fulvio Martusciello (Napoli città), Antonio Pentangelo (Napoli provincia), Carlo Sarro (Caserta), Enzo Fasano (Salerno), Cosimo Sibilia (Avellino) e Nascenzio Iannace (Benevento). “Ricomponiamo il quadro delle responsabilità apicali in tutte e cinque le province campane nell’ottica di una più efficace riorganizzazione del partito, in vista delle prossime elezioni amministrative“, sottolinea De Siano. “A breve – annuncia – presenteremo l’intero organigramma regionale del nostro movimento politico“. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSentito il coordinatore nazionale Antonio Tajani, il coordinatore regionale campano diDomenico De Siano ha ufficializzato i nomi dei responsabili provinciali del partito in Campania. Ecco i nomi: Fulvio Martusciello (Napoli città), Antonio Pentangelo (Napoli provincia), Carlo Sarro (Caserta), Enzo Fasano (Salerno), Cosimo Sibilia (Avellino) e Nascenzio Iannace (Benevento). “Ricomponiamo il quadroresponsabilità apicali ine cinque lecampane nell’ottica di una più efficace riorganizzazione del partito, in vistaprossime elezioni amministrative“, sottolinea De Siano. “A breve – annuncia – presenteremo l’intero organigramma regionale del nostro movimento politico“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

