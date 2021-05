Leonardo Bonucci, “la procura Figc indaga sul calciatore e il suo procuratore Lucci” (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Un’attività di disturbo su altri calciatori per indurli a lasciare i loro agenti trasferendo la procura proprio a Lucci“. Da questa denuncia presentata dall’Aiacs, l’Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società, è partita una doppia inchiesta da parte della procura Figc e della Commissione federale degli agenti sportivi, di cui dà notizia oggi Il Messaggero in edicola. Nel mirino Alessandro Lucci, procuratore e fondatore della World Soccer Agency. Ma anche Leonardo Bonucci: il difensore della Juventus, suo assistito, è accusato secondo il quotidiano romano di aver fatto pressioni su alcuni suoi colleghi per convincerli a passare alla Wsa. Le accuse sono appunto contenute nella denuncia dell’Aiacs, diventata un esposto finito sul tavolo del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Un’attività di disturbo su altri calciatori per indurli a lasciare i loro agenti trasferendo laproprio a“. Da questa denuncia presentata dall’Aiacs, l’Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società, è partita una doppia inchiesta da parte dellae della Commissione federale degli agenti sportivi, di cui dà notizia oggi Il Messaggero in edicola. Nel mirino Alessandrotore e fondatore della World Soccer Agency. Ma anche: il difensore della Juventus, suo assistito, è accusato secondo il quotidiano romano di aver fatto pressioni su alcuni suoi colleghi per convincerli a passare alla Wsa. Le accuse sono appunto contenute nella denuncia dell’Aiacs, diventata un esposto finito sul tavolo del ...

