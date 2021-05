In auto con mezzo chilo di droga, arrestato incensurato (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoA Torre del Greco i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 29enne incensurato del posto. L’uomo – un marittimo – è stato fermato in via Lamaria a bordo della sua auto. Durante il controllo, il 29enne mostrava sempre più momenti di insofferenza. Questo comportamento ha insospettito i Carabinieri che hanno deciso di approfondire il controllo. Perquisito, è stato trovato in possesso di 5 panetti di hashish e di 13 involucri contenenti la stessa sostanza stupefacente per un peso complessivo di 582 grammi. Rinvenuti e sequestrati anche vario materiale per il confezionamento della droga e la somma contante di 175 euro ritenuta provento del reato. L’arrestato è stato tradotto al carcere in attesa di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoA Torre del Greco i Carabinieri della locale Stazione hannoper detenzione dia fini di spaccio un 29ennedel posto. L’uomo – un marittimo – è stato fermato in via Lamaria a bordo della sua. Durante il controllo, il 29enne mostrava sempre più momenti di insofferenza. Questo comportamento ha insospettito i Carabinieri che hanno deciso di approfondire il controllo. Perquisito, è stato trovato in possesso di 5 panetti di hashish e di 13 involucri contenenti la stessa sostanza stupefacente per un peso complessivo di 582 grammi. Rinvenuti e sequestrati anche vario materiale per il confezionamento dellae la somma contante di 175 euro ritenuta provento del reato. L’è stato tradotto al carcere in attesa di ...

FBiasin : 'Ieri il padre dell'Under 21 azzurro #Scamacca è entrato a #Trigoria con una spranga, indossava una felpa del… - repubblica : Bari, in auto con trenta dosi di vaccino AstraZeneca: fermati al porto due uomini diretti in Albania - fattoquotidiano : Vicenza, non ha reddito ma va in giro con 368mila euro nascosti nel doppiofondo dell’auto: scoperto dai controlli a… - RegnaFirenze : @ldibartolomei @CarloCalenda Mi auto-denuncio: ho donato 20€. Comunque rifattela con Letta, che ha abolito il finan… - anteprima24 : ** In auto con mezzo chilo di #Droga, arrestato incensurato ** -