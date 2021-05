Il Maradona di Minà: sognatore, ribelle e fragile (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Pensa alle madri di Plaza de Mayo davanti alla casa Rosada di Buenos Aires. Una delle immagini più angosciose del nostro tempo, per chi ha una vera coscienza democratica. È dal 30 aprile 1977, da quando una feroce dittatura ha sottratto loro e mai più restituito un figlio, un nipote, un fratello, che queste donne si riuniscono ogni giovedì nella piazza dove c’è il palazzo presidenziale. Donne come Hebe de Bonafini vogliono sapere che fine hanno fatto i loro cari e perché questo atto, più crudele di un assassinio dichiarato, sia rimasto impunito anche con il ritorno della democrazia”. Leggo, con emozione e commozione, il bellissimo libro di Gianni Minà, edito da minimum fax, dedicato al più grande calciatore di tutti i tempi, un sognatore ribelle e fuggitivo, il mio Borges della pelota: Maradona, “Non sarò mai un uomo ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Pensa alle madri di Plaza de Mayo davanti alla casa Rosada di Buenos Aires. Una delle immagini più angosciose del nostro tempo, per chi ha una vera coscienza democratica. È dal 30 aprile 1977, da quando una feroce dittatura ha sottratto loro e mai più restituito un figlio, un nipote, un fratello, che queste donne si riuniscono ogni giovedì nella piazza dove c’è il palazzo presidenziale. Donne come Hebe de Bonafini vogliono sapere che fine hanno fatto i loro cari e perché questo atto, più crudele di un assassinio dichiarato, sia rimasto impunito anche con il ritorno della democrazia”. Leggo, con emozione e commozione, il bellissimo libro di Gianni, edito da minimum fax, dedicato al più grande calciatore di tutti i tempi, une fuggitivo, il mio Borges della pelota:, “Non sarò mai un uomo ...

Ultime Notizie dalla rete : Maradona Minà Gianni Minà: "A Napoli Maradona non sarebbe morto solo! Ultimo Campione umano di uno sport disumano" Napoli - L'edizione odierna di Repubblica pubblica una intervista a Gianni Minà, che accetta per la prima volta di parlare di maradona dopo la sua morte. Vi riportiamo alcuni passaggi. Dal quotidiano si legge:

Mostre, a Castel dell'Ovo viaggio nella vita e nella carriera di 'Troisi poeta Massimo' ...la passione per il calcio testimoniata da una grande foto al San Paolo con Diego Armando Maradona, ... Fra questi Enzo Decaro, la compagna e co - sceneggiatrice Anna Pavignano, Gianni Minà, Carlo Verdone,...

