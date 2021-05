Green pass: valido anche con la prima dose del vaccino (Di mercoledì 19 maggio 2021) È il tema del giorno. Un po’ per tutti, almeno tutti quelli che intendono riprendere a muoversi e a vivere e che stanno organizzando le vacanze, mai agognate tanto come quest’anno. Stiamo parlando del Green pass, la certificazione verde introdotta già a fine aprile, quello che dimostra di esere stati vaccinati o di essere guariti dal Covid o ancora di essersi sottoposti al tampone con risultato negativo. In teoria il certificato verde sarebbe già in vigore. Mancano però ancora gli ultimi dettagli da definire in base alle indicazioni che arriveranno a breve dal Ministero della Salute. Le novità C’è una novità rispetto alle regole del 22 aprile: la durata del Green pass per i vaccinati è stata portata da 6 mesi a 9 mesi “a far data dal completamento del ciclo vaccinale”. Anzi le novità sono due: è stato deciso di ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 19 maggio 2021) È il tema del giorno. Un po’ per tutti, almeno tutti quelli che intendono riprendere a muoversi e a vivere e che stanno organizzando le vacanze, mai agognate tanto come quest’anno. Stiamo parlando del, la certificazione verde introdotta già a fine aprile, quello che dimostra di esere stati vaccinati o di essere guariti dal Covid o ancora di essersi sottoposti al tampone con risultato negativo. In teoria il certificato verde sarebbe già in vigore. Mancano però ancora gli ultimi dettagli da definire in base alle indicazioni che arriveranno a breve dal Ministero della Salute. Le novità C’è una novità rispetto alle regole del 22 aprile: la durata delper i vaccinati è stata portata da 6 mesi a 9 mesi “a far data dal completamento del ciclo vaccinale”. Anzi le novità sono due: è stato deciso di ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Il 'green pass' è valido da 15 giorni dopo la prima dose di vaccino: durerà 9 mesi #covid - borghi_claudio : @valy_s Alla fine scopriamo che l'unico utilizzo del famoso green pass sarà il MATRIMONIO ????? Io meglio che non pa… - ItaliaViva : Dobbiamo dare il messaggio che siamo un Paese sicuro e spingere sul green pass. La maggiore preoccupazione sul turi… - SalustriCarlo : @vitalbaa @gbponz @petunianelsole @GiovaQuez @DonChisciotte_P Immagino che tutti siano felici di condividere la lor… - panettos : RT @Lorenzo62752880: Il Green Pass non è affatto una cosa inevitabile, ma solo un esperimento del regime. Boicottiamolo per 1 mese o 2 e s… -