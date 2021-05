Franco Battiato, la storia vera dei gesuiti euclidei vestiti come bonzi alla corte degli imperatori della dinastia dei Ming (Di mercoledì 19 maggio 2021) 'gesuiti euclidei / vestiti come bonzi per entrare a corte degli imperatori / della dinastia dei Ming'. Tra i numerosissimi versi musicati dal compianto Franco Battiato , questo, estrapolato dal ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 19 maggio 2021) 'per entrare adei'. Tra i numerosissimi versi musicati dal compianto, questo, estrapolato dal ...

Advertising

Radio1Rai : ??È morto Franco #Battiato. Si è spento stamattina nella sua residenza. Lo ha reso noto la famiglia. I funerali avve… - chetempochefa : “Non posso dire di non aver paura della morte. Sto lavorando per essere degno di questo passaggio. Non bisogna aver… - chetempochefa : “Perché sei un essere speciale Ed io avrò cura di te' Ricordiamo il maestro Franco #Battiato, scomparso oggi… - HankHC91 : RT @bettywrong: Penso che la vita di Franco #Battiato sia stata una continua ricerca, una vita di studio. Poi, con la naturalezza del genio… - DUVAFerdinando : RT @chetempochefa: 'Non c'è un punto di vista nell'amore. Ce ne sono di tanti tipi. Questa canzone, La Cura, ha toccato il femminile, però… -

Ultime Notizie dalla rete : Franco Battiato Funerali Battiato, l'uscita del feretro tra commozione e applausi Applausi e commozione fuori da Villa Grazia, la residenza privata di Franco Battiato a Milo dove si è svolta la cerimonia funebre del cantautore. Amici e parenti hanno preso parte, nella cappella privata della tenuta, al rito funebre officiato da padre Orazio Barbarino.

Battiato, i funerali per pochi intimi: le amiche Carmen Consoli e Alice, applausi all'uscita del feretro I cancelli di villa Grazia stamane a Milo (Catania) si sono aperti solo per pochi amici che hanno voluto partecipare alla 'veglia di preghiera' per Franco Battiato , morto ieri all'età di 76 anni. Fuori, sotto un sole cocente, una cinquantina di persone venute a rendere omaggio al maestro. La prima ad arrivare stamane è stata Carmen Consoli, ...

Franco Battiato, l'artista della moderazione la Repubblica Franco Battiato, la storia vera dei gesuiti euclidei vestiti come bonzi alla corte degli imperatori della dinastia dei Ming Il riferimento del cantautore siciliano è alla figura storica di Matteo Ricci, cartografo e matematico italiano, gesuita per l'appunto, che "ha regalato" Euclide e una compiuta concezione dell'univers ...

Battiato, i funerali per pochi intimi: le amiche Carmen Consoli e Alice, applausi all'uscita del feretro I cancelli di villa Grazia stamane a Milo (Catania) si sono aperti solo per pochi amici che hanno voluto partecipare alla 'veglia di preghiera' per Franco Battiato, morto ...

Applausi e commozione fuori da Villa Grazia, la residenza privata dia Milo dove si è svolta la cerimonia funebre del cantautore. Amici e parenti hanno preso parte, nella cappella privata della tenuta, al rito funebre officiato da padre Orazio Barbarino.I cancelli di villa Grazia stamane a Milo (Catania) si sono aperti solo per pochi amici che hanno voluto partecipare alla 'veglia di preghiera' per, morto ieri all'età di 76 anni. Fuori, sotto un sole cocente, una cinquantina di persone venute a rendere omaggio al maestro. La prima ad arrivare stamane è stata Carmen Consoli, ...Il riferimento del cantautore siciliano è alla figura storica di Matteo Ricci, cartografo e matematico italiano, gesuita per l'appunto, che "ha regalato" Euclide e una compiuta concezione dell'univers ...I cancelli di villa Grazia stamane a Milo (Catania) si sono aperti solo per pochi amici che hanno voluto partecipare alla 'veglia di preghiera' per Franco Battiato, morto ...