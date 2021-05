Franco Battiato e quell' alba dentro l' imbrunire

Advertising

Radio1Rai : ??È morto Franco #Battiato. Si è spento stamattina nella sua residenza. Lo ha reso noto la famiglia. I funerali avve… - chetempochefa : “Perché sei un essere speciale Ed io avrò cura di te' Ricordiamo il maestro Franco #Battiato, scomparso oggi… - chetempochefa : “Non posso dire di non aver paura della morte. Sto lavorando per essere degno di questo passaggio. Non bisogna aver… - annoupanoux : RT @repubblica: ?? E' morto il cantautore Franco Battiato - infoitcultura : Franco Battiato, 'La voce del padrone' e la rivoluzione del pop -

Ultime Notizie dalla rete : Franco Battiato

Propiedad Prohibida non è certo una delle canzoni più famose del compianto maestro. Molti di noi, però, l'avranno ascoltata innumerevoli volte come sigla di una famosa trasmissione televisiva. Ecco di quale si tratta. foto: Kikapress; music: 'Memories' from Bensound.era un'anima molto delicata, un po' come quei fiori che, appena li tocchi, si disfano . Quindi, io ho pudore e paura a dire delle cose su di lui così a caldo'. Così, a 'Otto e mezzo' (...19 mag 2021 - Vi sorprenderà sapere che ‘E ti vengo a cercare’ e ‘Bandiera bianca’ sono fuori dalla top 20. E che ‘La cura’ è appena ...Come tutti i giorni, Ieri Alberto Matano è andato in onda alla conduzione della vita in diretta, ricordiamo che fra qualche giorno lascerà il posto alla Vita in Diretta estate che attualmente non sapp ...