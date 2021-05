Elisabetta II, che dramma: era uno dei suoi affetti più cari (Di mercoledì 19 maggio 2021) La regina Elisabetta II dopo aver perso il caro marito, il principe Filippo di Edimburgo, sta facendo i conti con un altro lutto. Regina Elisabetta II (GettyImages)La regina Elisabetta II non ha fatto in tempo a piangere la morte del caro marito, il principe Filippo, che ha dovuto subire un altro grave lutto. Tutti sanno che sua altezza è amante dei cani. Ne ha diversi e vengono tutti trattati in maniera davvero esemplare. Per lei sono come dei figli, tanto che sono diventati recentemente protagonisti di un lungometraggio animato. Durante la degenza del principe di Edimburgo, Elisabetta II aveva deciso di adottare un nuovo cane, un dorgi dal nome Fergus. Sua maestà aveva deciso di dare quel curioso appellativo al cane in onore di un suo vecchio zio Fergus Bowes-Lyon, che morì nel lontanissimo 1915 ... Leggi su chenews (Di mercoledì 19 maggio 2021) La reginaII dopo aver perso il caro marito, il principe Filippo di Edimburgo, sta facendo i conti con un altro lutto. ReginaII (GettyImages)La reginaII non ha fatto in tempo a piangere la morte del caro marito, il principe Filippo, che ha dovuto subire un altro grave lutto. Tutti sanno che sua altezza è amante dei cani. Ne ha diversi e vengono tutti trattati in maniera davvero esemplare. Per lei sono come dei figli, tanto che sono diventati recentemente protagonisti di un lungometraggio animato. Durante la degenza del principe di Edimburgo,II aveva deciso di adottare un nuovo cane, un dorgi dal nome Fergus. Sua maestà aveva deciso di dare quel curioso appellativo al cane in onore di un suo vecchio zio Fergus Bowes-Lyon, che morì nel lontanissimo 1915 ...

