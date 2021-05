Dichiarazione 730/2021: quando non si deve presentare (Di mercoledì 19 maggio 2021) Prima di iniziare con la compilazione della Dichiarazione dei redditi, è necessario verificare se eventualmente si rientra nelle ipotesi di esonero previste dalla legge, infatti vi sono dei casi in cui la presentazione del modello 730/2021 (o del modello redditi) non è obbligatoria. L’obbligo viene meno ad esempio, quando non vi sono imposte da versare, o queste sono state già interamente e correttamente trattenute dal sostituto d’imposta o anche perché le imposte non sono dovute (nel caso ad esempio di redditi esenti). Può invece capitare che, anche quando è previsto l’esonero, vi sia la necessità di presentare comunque la Dichiarazione per dichiarare eventuali spese sostenute, o fruire detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 19 maggio 2021) Prima di iniziare con la compilazione delladei redditi, è necessario verificare se eventualmente si rientra nelle ipotesi di esonero previste dalla legge, infatti vi sono dei casi in cui la presentazione del modello 730/(o del modello redditi) non è obbligatoria. L’obbligo viene meno ad esempio,non vi sono imposte da versare, o queste sono state già interamente e correttamente trattenute dal sostituto d’imposta o anche perché le imposte non sono dovute (nel caso ad esempio di redditi esenti). Può invece capitare che, ancheè previsto l’esonero, vi sia la necessità dicomunque laper dichiarare eventuali spese sostenute, o fruire detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle ...

Dimenticanze e correzioni: l'odissea per compilare il 730 ... quindi, una metodologia di dichiarazione dei redditi che, per i lavoratori dipendenti, corrisponde al cosiddetto modello 730 e per gli autonomi al modello unico . La compilazione della dichiarazione ...

Dichiarazione precompilata 2021: nell'area riservata anche l'integrativa per gli anni precedenti Inoltre, nella stessa area, oltre a visualizzare, accettare (per il solo modello 730), modificare, integrare e inviare la dichiarazione precompilata 2021 è possibile consultare e, se necessario, ...

