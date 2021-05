Di Maio “Per i Balcani nell'Ue L'Italia è in prima linea” (Di mercoledì 19 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “L'ingresso di tutti i Paesi Balcanici è un obiettivo ambizioso, ma certamente fattibile e l'Italia è in prima linea per realizzarlo. I Paesi della regione devono affrontare sfide complesse ma necessarie. Ciascuno completerà il percorso secondo le proprie capacità, ma è fondamentale che tutti raggiungano questo obiettivo strategico”. Lo afferma il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in un'intervista al Piccolo, commentando l'idea, evocata dal presidente sloveno Borut Pahor, di un allargamento dell'Unione a tutti i Paesi Balcanici extra-Ue contemporaneamente.“A Bruxelles abbiamo tutti condiviso che l'Ue non può guardare ai Balcani Occidentali semplicemente come a una delle regioni del proprio vicinato – sottolinea il ministro -. E' la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “L'ingresso di tutti i Paesici è un obiettivo ambizioso, ma certamente fattibile e l'è inper realizzarlo. I Paesi della regione devono affrontare sfide complesse ma necessarie. Ciascuno completerà il percorso secondo le proprie capacità, ma è fondamentale che tutti raggiungano questo obiettivo strategico”. Lo afferma il ministro degli Esteri Luigi Di, in un'intervista al Piccolo, commentando l'idea, evocata dal presidente sloveno Borut Pahor, di un allargamento dell'Unione a tutti i Paesici extra-Ue contemporaneamente.“A Bruxelles abbiamo tutti condiviso che l'Ue non può guardare aiOccidentali semplicemente come a una delle regioni del proprio vicinato – sottoil ministro -. E' la ...

