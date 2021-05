Covid: 5.506 positivi, 149 vittime (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dal bollettino ufficiale del ministero della Salute i casi di contagio oggi sono un migliaio in più rispetto a quelli di ieri un centinaio in meno i morti. 1.643 i pazienti ricoverati in terapia ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dal bollettino ufficiale del ministero della Salute i casi di contagio oggi sono un migliaio in più rispetto a quelli di ieri un centinaio in meno i morti. 1.643 i pazienti ricoverati in terapia ...

Advertising

BasicLifeSupp : Covid. Oggi 5.506 nuovi casi e 149 decessi. Sempre in calo i ricoveri - zazoomblog : Covid Italia bollettino di oggi 19 maggio: 5.506 casi e 149 vittime. In Lombardia 936 contagi Campania 634 e Sicili… - infoitinterno : Covid Italia, oggi 5.506 contagi e 149 morti: bollettini 19 maggio - infoitinterno : Bollettino Coronavirus Italia, oggi 5.506 contagi su 287.256 tamponi e 149 morti per Covid: i dati di mercoledì 19… - repubblica : #Covid Il bollettino di oggi: 5.506 nuovi positivi e 149 vittime. Tasso di positività stabile… -