“Costretta a operarmi” Guendalina Goria e la malattia | “Non migliora | le cure non funzionano”

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Abbiamo avuto modo di conoscere super approfonditamente Guendaal GF Vip 5. La figlia di Maria Teresa Ruta ha dimostra di essere una ragazza dolcissima, dalla mentalità aperta e dalla dolcezza innata. Dopo il reality ci siamo un po’ fatti gli affari suoi, soprattutto per quanto riguarda la sua vita sentimentale. Attualmente la biondissima Guendasta con Mirko Gancitano, i due pian piano sono sempre diventati più intimi fino a che non hanno deciso di iniziare a costruire qualcosa insieme. Ora però la rivelazione inaspettata, ossia ladi cui soffre la figlia di MTR. La figlia di Amedeoe Maria Teresa Ruta ha scoperto di soffrire di endometriosi, unache sta mettendo a dura prova la giovane donna. Nel corso di un botta e risposta coi follower su Instagram, la 33enne ha ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Costretta operarmi

Caffeina Magazine

Dovròappena possibile" In questo periodo così delicato Guenda Goria può contare sul nuovo ... l'attrice americana è stata addiritturaa togliere l'utero. In Italia combattono contro ...Un cancro, sette anni fa, l'havivere con un solo polmone "e nonostante la mia condizione di invalida non riesco a ... invece, direbbe: "Avete speso un sacco di soldi persette anni ...Problemi di salute per Guenda Goria. Dopo l’avventura al Grande Fratello Vip, dove si è fatta conoscere al grande pubblico, la figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta ha scoperto di soffrire di end ...