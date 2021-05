Copasir, Conte: “Presidenza spetta all’opposizione” (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Non si può più tergiversare: la Presidenza del Copasir spetta all’opposizione. Così prevede la legge del 2007 per garantire i diritti della minoranza e l’equilibrio dei poteri e delle funzioni di controllo. Il M5S sarà garante del rispetto della legalità costituzionale”. Lo scrive Giuseppe Conte su Twitter. Intanto, a quanto si apprende da ambienti parlamentari, nella giornata di domani, Adolfo Urso, vicepresidente dimissionario del Copasir, e Elio Vito, già componente del comitato di controllo, dimessosi nelle scorse settimane, avranno incontri separati con il presidente della Camera, Roberto Fico. Lunedì 17, il senatore di Fdi ha incontrato la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, per esporre “la gravità della situazione in cui si trova il Comitato parlamentare della ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Non si può più tergiversare: ladel. Così prevede la legge del 2007 per garantire i diritti della minoranza e l’equilibrio dei poteri e delle funzioni di controllo. Il M5S sarà garante del rispetto della legalità costituzionale”. Lo scrive Giuseppesu Twitter. Intanto, a quanto si apprende da ambienti parlamentari, nella giornata di domani, Adolfo Urso, vicepresidente dimissionario del, e Elio Vito, già componente del comitato di controllo, dimessosi nelle scorse settimane, avranno incontri separati con il presidente della Camera, Roberto Fico. Lunedì 17, il senatore di Fdi ha incontrato la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, per esporre “la gravità della situazione in cui si trova il Comitato parlamentare della ...

