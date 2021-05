Con l’app Eurovision si può applaudire per davvero i cantanti, il download (Di mercoledì 19 maggio 2021) Novità assoluta per l’app Eurovision ufficiale aggiornata per l’edizione del contest sonoro 2021 è quella che da la possibilità di applaudire i propri artisti preferiti dal divano di casa. Si tratta di una feature concreta e reale fornita dalle nuove tecnologie e che sopperirà la mancanza di un pubblico adeguato per l’evento, soprattutto nella finale di sabato 22 maggio di scena a Rotterdam. Come anticipato in occasione della presentazione della nuova app Eurovision all’inizio della settimana corrente, in una sezione apposita dello strumento, ogni singoli fan della kermesse visualizzerà una schermata identica a quella visibile nella foto ad inizio articolo. Nel corso dell’esibizione dei singoli artisti o delle band, un tasto interattivo consentirà letteralmente di applaudire l’esibizione. Le ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 19 maggio 2021) Novità assoluta perufficiale aggiornata per l’edizione del contest sonoro 2021 è quella che da la possibilità dii propri artisti preferiti dal divano di casa. Si tratta di una feature concreta e reale fornita dalle nuove tecnologie e che sopperirà la mancanza di un pubblico adeguato per l’evento, soprattutto nella finale di sabato 22 maggio di scena a Rotterdam. Come anticipato in occasione della presentazione della nuova appall’inizio della settimana corrente, in una sezione apposita dello strumento, ogni singoli fan della kermesse visualizzerà una schermata identica a quella visibile nella foto ad inizio articolo. Nel corso dell’esibizione dei singoli artisti o delle band, un tasto interattivo consentirà letteralmente dil’esibizione. Le ...

Advertising

raistolo : Se si dice “facciamo il green pass con l’app”, ma poi non si forniscono ai cittadini istruzioni chiare, si finisce… - _Carabinieri_ : Alla Coppa del Mondo di Tiro a volo a Lonato del Garda (BS), specialità skeet a squadre maschile e femminile, il… - rschrae16 : @2015tiziana L’ha fatto un’amica con una app che ti trucca. Io non mi so truccare neanche nella realtà, bisogna che cominci ?? - Erich_IT5 : RT @looking4wd: Ma tranquilli, il green pass è una cazzata. [fare shopping OGGI in Germania (Turingia): prima fai il test PCR, poi con la… - fabiochiusi : RT @Key4biz: #Greenpass, quando quello del Governo? Questa sera per finale di #CoppaItalia 4mila persone 'schedate e profilate' con l’app #… -

Ultime Notizie dalla rete : Con l’app E con l'app il turismo sostenibile è già ripartito La Repubblica