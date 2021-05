Che "poker" per la top model francese! (Di mercoledì 19 maggio 2021) Laetitia Casta ha detto sì all’attore Louis Garrel in Corsica guarda le foto Fortunata in amore, ma anche fortunata… al gioco. Laetitia Casta, 43 anni, è felicemente sposata dal 2017 con Louis Garrel, ma anche in una ipotetica partita a carte avrebbe il suo bel “poker” vincente da schierare sul tavolo. La modella francese, infatti, è diventata mamma del suo quarto figlio, Azel, venuto alla luce nel più totale riserbo lo scorso 17 marzo in una famiglia che più allargata di così non si può. La notizia della sua nascita, però, è trapelata solo in questi giorni. La Casta, ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 19 maggio 2021) Laetitia Casta ha detto sì all’attore Louis Garrel in Corsica guarda le foto Fortunata in amore, ma anche fortunata… al gioco. Laetitia Casta, 43 anni, è felicemente sposata dal 2017 con Louis Garrel, ma anche in una ipotetica partita a carte avrebbe il suo bel “” vincente da schierare sul tavolo. Lala francese, infatti, è diventata mamma del suo quarto figlio, Azel, venuto alla luce nel più totale riserbo lo scorso 17 marzo in una famiglia che più allargata di così non si può. La notizia della sua nascita, però, è trapelata solo in questi giorni. La Casta, ...

