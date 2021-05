Cashback, se fai quest’errore perdi tutti i soldi (Di mercoledì 19 maggio 2021) Cashback, attenzione a non commettere questo clamoroso autogol che ti farebbe perdere tutti i soldi. A molti è già successo Sapete come molte persone hanno perso i soldi lo scorso dicembre, quando il Cashback è stato lanciato e provato in maniera sperimentale? Raggiungendo la quota economica fissata, ma non il numero di transazioni necessario per L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 19 maggio 2021), attenzione a non commettere questo clamoroso autogol che ti farebbe perdere. A molti è già successo Sapete come molte persone hanno perso ilo scorso dicembre, quando ilè stato lanciato e provato in maniera sperimentale? Raggiungendo la quota economica fissata, ma non il numero di transazioni necessario per L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

claromy82 : RT @associazionecaf: Siamo felici di annunciare la nostra nuova partnership con Buy anf Help, una piattaforma che ti permette di risparmiar… - infoiteconomia : Cashback, se fai questa cosa avrai di certo i 1.500€ - associazionecaf : Siamo felici di annunciare la nostra nuova partnership con Buy anf Help, una piattaforma che ti permette di risparm… - iguanadan : @LaZebraAPuah @Alberto_Cirio Oddio, non difendo certo la nostra classe dirigente, ma 'lo SPID solo i professionisti… - missfedy85 : Ricevi il cashback in un secondo! Tu fai shopping, noi paghiamo -