Carola Rackete sul suo proscioglimento: 'Lottiamo contro il potere razzista e le ingiustizie' (Di mercoledì 19 maggio 2021) Carola Rackete ha scritto un post sul proprio profilo Twitter dopo l'archiviazione del gip di Agrigento dell'inchiesta che la vedeva imputata per resistenza o minaccia a nave da guerra. Rackete ha poi ... Leggi su globalist (Di mercoledì 19 maggio 2021)ha scritto un post sul proprio profilo Twitter dopo l'archiviazione del gip di Agrigento dell'inchiesta che la vedeva imputata per resistenza o minaccia a nave da guerra.ha poi ...

Advertising

repubblica : ?? Sea Watch, i pm di Agrigento: 'Niente processo per Carola Rackete, aveva il dovere di portare i migranti in porto' - HuffPostItalia : Niente processo per Carola Rackete, “suo dovere portare migranti in porto” - Corriere : Niente processo per Carola Rackete: «Ha salvato vite umane» - GianlucailVet : RT @emmevilla: Per la Procura, Carola Rackete avrebbe agito per stato di necessità: aveva il 'dovere di portare i migranti in un porto sicu… - Vvincendo1 : RT @GiorgiaMeloni: A Orfini (Pd) che dice che dovrei scusarmi con Carola Rackete rispondo di fare sonni sereni. Gli italiani attendono le s… -