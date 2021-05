Bergamo candidata a città amica delle api

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Dal 2017, l’ONU ha istituito il 20 maggio come la Giornata mondialeApi con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica mondiale riguardo all’importanza degli impollinatori, al ruolo che rivestono nell’ambito dello sviluppo sostenibile e alle minacce che mettono costantemente a rischio la loro sopravvivenza. In occasione di questa ricorrenza, il Comune diannuncia la sua candidatura a far parte della rete BeePathNet, un network europeo diAmicheApi che vede capofila Lubiana in Slovenia e comprende anche Prievidza in Slovacchia, Osijek in Croazia, Bansko in Bulgaria. “Quelloapi è un tema importante per la. Questi organismi rappresentano infatti un indicatore ambientale di grande valore per i luoghi urbani che possono rivelarsi molto più ...